La hausse du prix du tabac n’a pas favorisé l'achat de tabac de contrebande ou l'achat à l'étranger

Près de 80% des fumeurs déclaraient l'année dernière acheter leur tabac dans un bureau de tabac, une proportion stable depuis 2014, selon un baromètre publié mardi par Santé publique France.

Est-ce que la hausse du prix du tabac l'an dernier a favorisé l'achat de tabac de contrebande, ou l'achat à l'étranger ? Non, selon un baromètre publié mardi 16 juillet par Santé publique France. L'autorité sanitaire a interrogé sur plusieurs années plusieurs milliers de Français âgés de plus de 15 ans.

Une proportion stable depuis 2014

Près de 80% déclaraient l'année dernière acheter leur tabac dans un bureau de tabac, une proportion stable depuis 2014. Ainsi, en 2014, le paquet de cigarette coûtait 6,50 euros en moyenne. Ce prix est resté stable jusqu'à l'augmentation d’un euro l'année dernière, ce qui portait alors le prix du paquet à environ 7,42 euros le paquet. Dans le même temps, la part des Français qui déclaraient acheter leur tabac au bureau de tabac est restée pratiquement stable : de 79% à 78%.

L’achat à l’étranger ou en contrebande reste marginal

Les fumeurs n'ont par ailleurs pas davantage acheté à l'étranger : ceux qui le font sont avant tout des habitants des régions frontalières. Quant à la part des Français qui déclarent acheter dans la rue, en contrebande, elle reste quasiment anecdotique et ne concerne que 0,4% des fumeurs. Un euros supplémentaire par paquet de cigarette n'équivaut donc pas à une ruée vers d'autres modes d'achat et le bureau de tabac reste le point de vente numéro 1 et il n'y a donc pas d'effet prix. Il s’agira de suivre l’actualité de ce baromètre dans les prochaines années : avec les futures augmentations de prix, dans un peu moins d'un an et demi, le paquet de cigarette devrait se vendre autour de 10 euros.