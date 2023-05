Infographies Journée mondiale sans tabac : quels sont les pays où l'on fume le plus ?

La France est le 19e pays avec le plus de fumeurs par rapport à sa population. On compte dans notre pays plus de 30% de fumeurs chez les 18-75 ans, loin derrière les 48% de consommateurs de tabac à Nauru, une île de Micronésie.

Plus de trois Français de 18 à 75 ans sur dix disent fumer occasionnellement. Un quart des Français sont même des fumeurs quotidiens, d'après le dernier rapport de Santé Publique France. Et pourtant, la population française est loin d'être celle où l'on fume le plus. C'est sur l'île de Nauru, en Micronésie, que le taux de fumeurs est le plus important : 48,5% de la population fume, d'après les données de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). La Birmanie et les Kiribati, un archipel océanien, complètent le podium avec respectivement 44,1% et 40,6% de fumeurs.

Sur son site, l'Organisation mondiale de la santé rappelle que le tabac est "la plus grande menace à la santé publique à laquelle le monde doit faire face" et qu'il tue 8 millions de personnes par an, dont 1,2 million à cause du tabagisme passif. Selon les dernières données datées de 2020, 36,7% des hommes de la planète fument, contre seulement 7,8% des femmes.

9,5 millions de cigarettes par minute

Au total, sur un an, selon The Tobacco Atlas, plus de 5 000 milliards de cigarettes sont consommées dans le monde, soit 13 milliards de cigarettes par jour. Ce qui veut dire que chaque minute, dans le monde, 9,5 millions de cigarettes sont fumées.

Selon une étude publiée dans la revue Nature en 2009, le tabac a fait 100 millions de victimes au 20e siècle. Ce bilan dépasse celui des deux guerres mondiales réunies.