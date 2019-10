Cigarette électronique : les ventes reculent

Dans les boutiques de e-cigarettes, l'ambiance est morose : le vapotage a moins la cote "On a constaté une légère baisse, environ 10%. Après on a toujours nos clients fidèles, les vapoteurs qui ont arrêté la cigarette, eux, reviennent nous voir", explique Leslie Delaunay, vendeuse de e-cigarettes. Selon les professionnels du secteur, la vente en France aurait globalement chuté de 20 à 30% depuis le mois de septembre.

La e-cigarette dangereuse ?

Mais pourquoi cette baisse ? Car les Français ont peur, à cause de la mort depuis cet été de 34 Américains dont les décès sont imputés aux cigarettes électroniques. Mais il y a-t-il lieu de s'inquiéter en France ? Pour le professeur Bertrand Dautzenberg, le vrai problème reste le tabac : "Le tabac tue, la cigarette électronique […] si on va acheter des cochonneries, des poisons pour mettre dedans, c'est un moyen efficace de s'empoisonner. Si on achète des produits standards du commerce européen, il n'y a aucun problème".

