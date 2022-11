Un "super-cartel" de la cocaïne démantelé à Dubaï et en Europe

Un coup de filet "massif" pour Europol. Des agents de l'Office européen de police ont démantelé un "super-cartel" de la drogue qui contrôlait environ un tiers du trafic de cocaïne en Europe. Ils ont arrêté 49 suspects dans divers pays, dont six d'importance à Dubaï, a annoncé Europol lundi 28 novembre.

Cette vaste opération internationale a permis la saisie de 30 tonnes de cocaïne, a ajouté dans un communiqué l'agence européenne, dont le siège est aux Pays-Bas. "L'ampleur de l'importation de cocaïne en Europe sous le contrôle et le commandement des suspects était massive, précise-t-elle.

Dubaï a arrêté deux suspects offrant un "grand intérêt", liés aux Pays-Bas, deux autres liés à l'Espagne et deux liés à la France. "L'un des suspects néerlandais est un 'extrêmement gros poisson'", a fait savoir à l'AFP une source anonyme au sein d'Europol.

Outre les six arrestations à Dubaï, treize personnes ont été arrêtées en Espagne, six en France et dix en Belgique. Parallèlement, quatorze personnes avaient été arrêtées en 2021 aux Pays-Bas dans le cadre de la même opération, selon cette source. "Il s'agit d'infractions criminelles graves liées au trafic international de drogue, principalement depuis l'Amérique du Sud via les ports d'Anvers et Rotterdam", selon un communiqué du parquet néerlandais.