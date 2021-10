Nord : quinze suspects écroués après la saisie d'une tonne de cocaïne sur un bateau à Dunkerque

Les suspects faisaient partie de l'équipage du bateau où plus d'une tonne de cocaïne a été saisie vendredi dernier.

La saisie la plus importante depuis 2018. Après cette saisie record de plus d'une tonne de cocaïne vendredi 1er octobre dans le port de Dunkerque, 19 membres de l'équipage d'un bateau ont été mis en examen et quinze d'entre eux ont été écroués, a appris Franceinfo mercredi de source judiciaire.

"Cette nouvelle saisie de cocaïne, la plus importante réalisée dans les eaux territoriales françaises dans l'Hexagone depuis 2018, est emblématique de la mobilisation quotidienne de la douane dans la lutte contre les drogues", s'est réjoui dans un communiqué Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des Comptes publics, félicitant "les douaniers garde-côtes de Manche Mer du Nord" pour la "saisie exceptionnelle de plus de 1,1 tonne de cocaïne".

En provenance du Brésil et après une escale en Espagne, le bateau était en route pour le port d'Anvers (Belgique), où "il devait décharger sa cargaison de craie", selon le communiqué.