Le Havre : des policiers tirent des coups de feu vers des trafiquants de cocaïne en fuite

Des policiers ont tiré des coups de feu sur des trafiquants de cocaïne alors qu'ils prenaient la fuite mardi 26 avril au matin dans le quartier du port du Havre, en Seine-Maritime, ont appris France Bleu Normandie et France Télévisions de sources policières. La scène a été filmée et la vidéo circule sur les réseaux sociaux.

Selon les informations de France Télévisions, la police judiciaire de Rouen était en surveillance autour d'un camion contenant de la cocaïne ce mardi matin vers 10 heures. Le véhicule a fini par tomber en panne en pleine voie et, selon les premiers éléments de l'enquête, les trafiquants ont décidé de décharger la drogue sur place. Voyant cela, les policiers ont finalement décidé d'intervenir, mais les suspects ont alors tenté de s'échapper. Les agents ont tiré plusieurs fois dans leur direction, sans parvenir à les arrêter et sans faire de blessé.

Les suspects sont toujours recherchés

La vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre un gros camion transportant un conteneur bleu foncé arrêté. Un petit camion blanc est garé juste derrière. On aperçoit deux individus en civil, l'un sort d'une camionnette arrêtée en sens inverse et un autre arriver par l'arrière en pointant une arme vers ce camion blanc. Rapidement, le petit camion s'enfuit et les deux individus tirent au moins six coups de feu dans sa direction, mais le véhicule continue sa route.

Une photo, également publiée sur les réseaux sociaux, montre l'arrière ce qui semble être le camion bleu en panne : la porte du conteneur est ouverte, permettant de voir les nombreux gros sacs blancs à l'intérieur du véhicule et quelques sacs posés sur le sol.

Les suspects sont donc toujours recherchés, selon une source policière. En revanche, le conducteur du camion en panne a été placé en garde à vue et les stupéfiants ont été saisis. L'enquête a été confiée à la juridiction interrégionale spécialisée de Lille, selon France Bleu Normandie.