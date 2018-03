Drogues : 2017, année record pour les douanes

Ces images ont été filmées par les douanes elles-mêmes. Le 20 février dernier, entre Bordeaux (Gironde) et Dax (Landes), en 24 heures, deux tonnes de cannabis ont été saisies. Valeur marchande : 17 millions d'euros. L'un des symboles d'une année faste pour les services de douanes français. En 2017, 66,1 tonnes de drogues ont été saisies, dont 46,1 tonnes de cannabis et 9,2 tonnes de cocaïne.

862 millions d'euros d'avoirs criminels saisis

Des chiffres en forte augmentation dévoilés ce mardi 13 mars au matin, et dont se satisfait le ministre Gérald Darmanin. Et le marché qui progresse beaucoup, c'est la cocaïne. De l'Amérique du Sud, pays de production, elle transite par les Antilles avant de gagner l'Europe par porte-containers ou voiliers. C'est là, souvent, qu'elle est interceptée. En 2017, l'autre gros succès des douanes concerne les avoirs criminels : 862 millions d'euros saisis, soit une progression spectaculaire de 447%, grâce à un énorme coup de filet contre Rifaat el-Assad, oncle de Bachar el-Assad et condamné pour détournement de richesses. Rien que pour lui, 691 millions d'euros de biens saisis, notamment à Marbella en Espagne, dans une opération commune menée par les services français et la Guardia Civil espagnole. Seul bémol pour les douanes : le tabac. Les saisies de cigarettes ont baissé l'an dernier, alors qu'un paquet sur cinq serait aujourd'hui de contrebande.

