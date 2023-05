Colombie : plus de trois tonnes de cocaïne saisies

Les forces anti-narco colombiennes ont mis la main sur plus de trois tonnes de cocaïne dans un semi-submersible, qui se dirigeait vers l'Amérique centrale. Cela faisait 30 ans qu'une telle embarcation n'avait pas été saisie.

Plus de trois tonnes de cocaïne pour un montant estimé à cent millions de dollars. C'est ce que la marine colombienne a saisi dans un semi-submersible qui se dirigeait vers l'Amérique centrale. Les images diffusées par les autorités montrent la marchandise débarquée à terre, des centaines de paquets de stupéfiants, et les trois suspects qui ont été arrêtés. "C'est le plus grand semi-submersible saisi depuis 1993", a affirmé Juan Pinilla, capitaine de la marine colombienne.

Des embarcations très rapides

Les forces anti-narco colombiennes trouvent régulièrement ce type d'embarcations, abandonnées par les trafiquants, en bordure d'océan. Elles sont très rapides et filent à ras de l'eau sur la route la plus empruntée pour le trafic illégal vers le Mexique puis les États-Unis, principal pays consommateur. En 30 ans, 228 sous-marins de ce type ont été saisis. Inspirées par les sous-marins des cartels sud-américains, ces embarcations ont fait leur apparition sur les côtes européennes, notamment en Espagne.