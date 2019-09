VIDEO. Cigarettes électroniques : "Pas de problème sanitaire" en France, affirme l'Anses

Roger Genet, directeur général de l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) s'est montré rassurant sur l'utilisation de la cigarette électronique, lundi 23 septembre sur franceinfo, alors que plusieurs pays ont récemment banni le vapotage. "Clairement en France, pour les produits qui sont autorisés, il n'y a pas de problème sanitaire", a-t-il dit.

Le vapotage a été banni dans plusieurs pays au mois de septembre 2019. Après les États américains du Michigan et de New York qui ont interdit les e-cigarettes aromatisées, très prisées des adolescents, l'Inde a également interdit la cigarette électronique. En France, le ministère de la Santé et Santé publique France ont annoncé que la vigilance sur les cigarettes électroniques serait renforcée.

Vous avez trois fois plus de nicotine aux Etats-Unis dans les produits de vapotage qu'en France Roger Genet

"En Europe, on a un système de déclaration qui fait que tous les fabricants doivent déposer la composition intégrale de leurs produits et nous avons pour mission depuis deux ans de vérifier par échantillonnages ces déclarations, a expliqué Roger Genet. L'exposition à tous ces produits chimiques, plus de 1 200 produits différents dans les produits de vapotage, 900 dans le tabac, est une préoccupation constante de l'agence en termes de risque d'exposition."

La composition des produits de vapotage commercialisés en France "n'a rien à voir avec ceux commercialisés dans d'autres parties du monde, a précisé le directeur général de l'Anses. Vous avez également de la vitamine E, ou des produits à base de cannabis qui sont strictement interdits en Europe."