Tabac : acheter des cigarettes dans la rue est passible de 135€ d'amende

Acheter son paquet de cigarettes à la sauvette est une habitude qui peut coûter cher. Si les clients du marché noir risquent maintenant 135 € d'amende, il sera difficile de dissuader tous ces clients dans la rue. En cause : un tabac très bon marché, puisqu'il est possible de trouver des paquets à 3,50 € contre les mêmes à presque 10 € chez un buraliste.

Limiter la consommation de tabac des Français

Le marché noir concurrence l'activité des buralistes traditionnels, qui sont satisfaits de cette nouvelle mesure. "C'est tout à fait logique qu'ils reçoivent des amendes qui stoppent tout ça, mais, pour moi, ce n'est pas assez", confie un buraliste. Pour les députés à l'origine du projet, il s'agit surtout de limiter la consommation de tabac des Français. "On voit aujourd'hui qu'il y a encore plus de 70 000 décès par an liés au tabac. De nombreux enfants sont amenés à acheter des cigarettes de contrebande parce que c'est à disposition dans la rue", explique Alexandra Louis, députée LREM dans les Bouches-du-Rhône. Au 1er janvier 2020, le prix moyen du paquet de cigarettes passera la barre symbolique des 10 €.