Trafic de cannabis : trois individus écroués à Quimper après l'interception d'un go fast parti d'Espagne

Leur convoi a été intercepté avec le concours du GIGN. Ils revenaient du sud de l'Espagne et remontaient la façade atlantique.

Trois individus ont été placés en détention provisoire à Quimper (Finistère) après l'interception d'un go fast parti d'Espagne qui a abouti à la saisie de 115 kg de résine de cannabis, a annoncé dimanche 25 septembre la Gendarmerie nationale.

L'opération a été déclenchée dans la nuit de mercredi avec le concours du GIGN. Elle visait à intercepter "un convoi de deux véhicules menant un go fast", revenant du sud de l'Espagne et remontant la façade atlantique en traversant les Deux-Sèvres et la Charente-Maritime", précise la Gendarmerie nationale dans un communiqué.

Des individus "très défavorablement connus" des autorités

Deux hommes "très défavorablement connus" ont été arrêtés et "près de 115 kilogrammes de résine de cannabis" ont été saisis à l'intérieur du véhicule porteur, selon la gendarmerie. "Une femme appartenant à ce même réseau" a aussi été arrêtée à son domicile à Quimperlé (Finistère).

Placés en garde-à-vue, les trois individus ont été présentés jeudi au parquet de Quimper en vue de l'ouverture d'une information judiciaire pour "trafic de stupéfiants, importation de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs, détention d'armes et de munitions de catégorie B", indique la Gendarmerie nationale. Présentés à un juge, ils ont tous les trois été placés en détention provisoire, ajoute la Gendarmerie nationale.