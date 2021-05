Légalisation du cannabis : "On est à 50 ans d'échec de prohibition", constate le président de SOS Addictions

"On est à 50 ans d'échec de prohibition" sur le cannabis, a constaté sur fanceinfo canal 27, mercredi 5 mai, William Lowenstein, addictologue et président de SOS addictions. Ce dernier a commenté un récent rapport issu d'une mission parlementaire pilotée par quelques membres de la majorité présidentielle préconisant de légaliser le cannabis.

"C'est un échec sanitaire – la France étant championne d'Europe de la consommation –, économique avec des milliards dépensés (…) pour enrichir en fait des réseaux mafieux et ne pas faire baisser d'un centime le gramme de cannabis. (…) Cet argent pourrait être utilisé pour, réellement, donner des campagnes de prévention, ouvrir des consultations jeunes consommateurs, organiser une politique de santé bien plus efficace", a estimé le médecin.

"Cette politique prohibitive a mené la France dans l'état qui est déploré par tous, et n'a pas su protéger les plus vulnérables, et notamment les plus jeunes", a continué le docteur Lowenstein.