Légalisation du cannabis en Allemagne : la maire de Strasbourg propose "une expérimentation locale par pragmatisme"

La maire de Strasbourg, Jeanne Barseghian propose mardi 2 avril sur franceinfo "par pragmatisme" de "tester une expérimentation locale" dans sa ville sur l’usage du cannabis. L'Allemagne autorise depuis lundi l'usage très encadré du cannabis, devenant ainsi le plus grand pays de l'Union européenne à légaliser cette substance. Une réforme qui suscite autant d'attentes que de craintes.

"Ma proposition, par pragmatisme, c'est de pouvoir tester une expérimentation locale sur le territoire de la ville de Strasbourg qui est frontalière de l'Allemagne pour permettre d'appliquer tout ou partie des mesures qui s'appliquent en Allemagne", a-t-elle expliqué. "La loi allemande qui vient d'entrer en vigueur est très encadrée. Donc elle limitera ou elle interdira une forme de tourisme récréatif", a-t-elle ajouté.

Un bassin commun avec "deux réglementations diamétralement opposées"

La proximité de la ville de Strasbourg avec l’Allemagne oblige à une certaine forme de réalisme, selon elle : "Il s'agit bien d'un bassin transfrontalier. C'est un bassin de vie commun où les flux sont journaliers. Il y a des milliers de personnes qui transitent de part et d'autre du Rhin chaque jour. Il y a aussi 3 000 Français qui vivent à Kehl la ville allemande voisine. Donc c'est d'abord une expérimentation que je demande à titre pragmatique".

À l’occasion du 56e anniversaire du traité de l’Élysée en 2019, la France et l’Allemagne ont signé à Aix-la-Chapelle, un nouveau traité de coopération et d’intégration. Il prévoit notamment des expérimentations communes. "Je ne peux pas le décider moi-même à l’échelle locale, mais je souhaite engager cette réflexion avec l'État français et l'Agence régionale de santé", a précisé Jeanne Barseghian.

La France est l'un des pays les plus consommateurs malgré la politique "très sécuritaire"

La tendance n’est pas à la légalisation en France alors que le gouvernement multiplie les opérations "place nette XXL" dans les quartiers pour lutter contre le trafic de cannabis. Des opérations ont d'ailleurs "été lancées tôt" mardi matin à Toulouse, Strasbourg et Nantes, annonce Gérald Darmanin sur X.

Tôt ce matin, 3 nouvelles opérations anti-drogues « Place nette XXL » ont été lancées à Toulouse, Strasbourg et Nantes : des dizaines d’interpellations judiciaires seront effectuées. Notre détermination à lutter contre la drogue, ses réseaux et son argent sale est totale, loin… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 2, 2024

"On a une logique qui est aujourd'hui très répressive, mais avec des résultats du point de vue de la santé publique qui ne sont pas satisfaisants puisque la France est l'un des pays les plus consommateurs d'Europe, malgré cette politique très sécuritaire", fait-elle remarquer.

Jeanne Barseghian souligne que la municipalité de Strasbourg a "plutôt une logique de réduction des addictions. Nous sommes une ville pionnière en matière d'accompagnement des personnes en situation d'addiction" notamment pour les drogues dures.

"Aujourd'hui, la politique répressive génère délinquance, marché noir et surtout une très forte consommation non encadrée, ce qui est un vrai problème de santé publique." Jeanne Barseghian, maire de Strasbourg à franceinfo

"Je demande qu'on regarde les choses en face sans son dogme et qu'on puisse observer ce qui vient d’être mis en avant en Allemagne pour pouvoir le tester à petite échelle" en France, poursuit l'élue. "C'est un vrai débat de société et il est assez étrange quand on vit sur un bassin de vie commun, d'avoir deux réglementations aussi diamétralement opposées qui s'appliquent", a conclu la maire de Strasbourg.