L'Allemagne légalise le cannabis à usage récréatif sous conditions

L'Allemagne devient le troisième pays européen à légaliser le cannabis : à partir du 1er avril, il devient possible d'en acheter, d'en consommer et d'en cultiver, avec certaines restrictions.

Les quantités de cannabis autorisées en Allemagne dès le 1er avril sont limitées, mais non négligeables : 25 grammes par personne majeure, deux fois dans le mois maximum, 30 grammes par mois pour les personnes entre 18 et 21 ans. Les Allemands pourront aussi se promener dans la rue avec un petit sachet dans la poche sans avoir peur du contrôle de police.

Le cannabis ne s'achètera pas n'importe où, uniquement dans des associations à but non lucratif auxquelles il faudra s'inscrire et qui resteront sous la surveillance des pouvoirs publics. La vente commerciale reste en effet interdite.

Am 01. April 2024 tritt in Deutschland das #Cannabis|gesetz in Kraft.



Für diesen Tag haben viele von uns seit Jahrzehnten gekämpft und in den letzten gut zwei Jahren noch mal alles gegeben.



Wir wollen diesen historischen Tag mit euch gemeinsam begehen. pic.twitter.com/nmh4pmArkf — CSC Hamburg (@CSC_FHH) March 25, 2024

En revanche, la culture à la maison sera aussi autorisée à partir du 1er juillet mais pas plus de trois plants par personne et uniquement pour un usage personnel. Il n'est pas question non plus d'aller consommer du cannabis à moins de 100 mètres des écoles, aires de jeux ou zones piétonnes en journée. La liste de restrictions est longue, et malgré tout, cette loi, promesse du gouvernement d'Olaf Sholz, adoptée le 23 février après d'intenses débats, reste l'une des plus libérales en Europe, où pour l'instant, seuls Malte et le Luxembourg ont aussi légalisé le cannabis.

Strasbourg prêt à suivre l'exemple

Les Français et les Européens pourront-ils en profiter ? La réponse est non, sauf si vous résidez en Allemagne depuis plus de six mois. Étudiants étrangers et touristes, passez votre chemin ! En cas de contrôle, vous risquez l'amende et même la prison, jusqu’à cinq ans, pour possession illicite de drogue ou importation illégale de stupéfiant.

Si les réactions en France sont un peu mitigées, l'exemple allemand donne des idées à certains puisque la ville de Strasbourg se dit favorable à une expérimentation locale. Cependant, la France est sur une ligne très stricte, en témoignent les opérations "place nette XXL" du ministre de l'Intérieur contre les drogues dures qui inondent le marché noir.

Légalisation du cannabis récréatif en Allemagne : Strasbourg est "favorable à une expérimentation sur le territoire", d'après @AlexandreFeltz, médecin et adjoint à la Santé, "pour faire évoluer les choses" sur @bleualsacehttps://t.co/ytqRavhHFW pic.twitter.com/5G1wDB6NRa — France Bleu Alsace (@bleualsace) March 27, 2024

Or, ceux qui militent pour la légalisation du cannabis défendent justement que la mesure permet de supprimer le marché noir, en plus de mieux contrôler la qualité des produits. C'est exactement ce que professe le ministre de la Santé allemand.

L'exemple positif du Canada

Berlin s'appuie beaucoup sur le retour d'expérience du Canada qui pratique la légalisation, très encadrée, depuis 2018. Résultats : 70% des acheteurs se tournent aujourd'hui vers le marché légal et, s'il y a beaucoup plus d'adeptes du cannabis chez les plus de 25 ans, personne n'a vu débarquer "les hordes d'adolescents défoncés" promises en ces termes par les opposants au projet. Chez les plus jeunes, la consommation est restée stable.

#Canada: The government published the final report on its review of the #Cannabis Act. 🍁https://t.co/veSyxzno5T pic.twitter.com/Y6oTZUS7Jp — The Leafy Street EU (@theleafystreet) March 25, 2024

L'Allemagne, très soucieuse de prévention, mettra en place une grande campagne de sensibilisation. Elle fera le point en octobre 2025, avec un rapport parlementaire particulièrement axé sur la santé des jeunes.