Le Havre : ivre, un homme a été interpellé après avoir tenté de vendre du cannabis à des policiers

Vendredi 14 février, un homme en état d'ébriété a proposé du cannabis à des policiers qui circulaient dans un véhicule banalisé, au Havre.

Un homme a été interpellé après avoir tenté de vendre du cannabis à des policiers vendredi 14 février dans le quartier Caucriauville au Havre, rapporte ce lundi France Bleu Normandie. Il a été placé en garde à vue et est convoqué devant la justice en décembre pour port d'arme et détention, offre et cession de drogue.

Devant la justice en décembre prochain

Vendredi 14 février au soir, deux policiers de la brigade anti-criminalité, en véhicule banalisé, étaient en mission de surveillance parce que le Premier ministre, Edouard Philippe était présent dans les environs. Là, un individu s'est approché de la portière passager pour leur proposer de la résine de cannabis.

L'homme, un Havrais en état d'ébriété, a été aussitôt interpellé, indique France Bleu Normandie. Il avait sur lui 3,5 kilos de cannabis et un opinel, alors qu'il fait l'objet d'une décision de justice qui lui interdit d'être en possession d'une arme. Il a rendez-vous avec la justice en décembre.