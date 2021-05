Entretien : faut-il légaliser le cannabis ?

Renaud Colson, maître de conférences à l'université de Nantes, et Henri Bergeron, directeur de recherche au CNRS, co-signent Faut-il légaliser le cannabis ?. Ils y analysent les expériences des pays légalisateurs et l'influence de la légalisation sur le trafic.

Les équipes de France Télévisions ont rencontré Renaud Colson, maître de conférences à l'université de Nantes, qui a co-écrit avec Henri Bergeron, directeur de recherche au CNRS, Faut-il légaliser le cannabis ?. S'il déconseille formellement l'usage de cannabis, qui reste "une drogue potentiellement dangereuse", il étudie l'impact de la légalisation sur le trafic de drogue. Selon le chercheur, le trafic de cannabis est source de violence. "Cette violence vient de son interdiction et des trafics que son interdiction engendre."

Le risque des produits frelatés

En France, 5 millions de personnes consomment du cannabis, dont 900 000 sont des usagers réguliers. L'interdiction du cannabis ne permet pas de contrôler la qualité du produit vendu. "Il y a eu de l'herbe coupée avec des microbilles de verre pour en alourdir le poids, il y a des fleurs de chanvre à faible teneur en THC qu'on vaporise avec des cannabinoïdes de synthèse qui sont particulièrement dangereux", explique l'expert. Certains pays ont fait le choix de la légalisation, comme l'Uruguay ou le Canada. Selon Renaud Colson, la légalisation dans ces pays a permis de faire diminuer la consommation chez les plus jeunes : le trafic existe toujours, mais il est plus résiduel, et l'interdiction de la vente aux plus jeunes rend difficile leur approvisionnement.