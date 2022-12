Drogue : moins nombreux et plus âgés, qui sont les fumeurs de cannabis en France ?

La consommation de cannabis diminue globalement en France depuis 2017, selon une étude de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives.

En 2021, un peu moins de la moitié des adultes français ont consommés du cannabis (47,3 %). 23 661 adultes de 18 à 64 ans ont été interrogés par Santé publique pour établir ce chiffre. Mais, après deux périodes d’augmentation marquée (1992-2000 et 2010-2014), la part des consommateurs semble s’être stabilisée.

En revanche, le profil du fumeur de joint a évolué. L'âge moyen du consommateur de cannabis est passé de 25 ans en 1992 à près de 33 ans l'an dernier. Une tendance étudiée par Stanislas Spilka, responsable scientifique à l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives : "Ce sont des générations qui ont consommé de manière importante au début des années 2000 et qui, en vieillissant, ont continué ou repris une consommation de cannabis plus tardive."





Les 18-24 ans et les hommes, plus gros consommateurs

Autre constat, la consommation des jeunes de 18 à 24 ans diminue, car ils essayent moins tôt le cannabis, explique le chercheur. "Cette expérimentation a tendance à reculer depuis une dizaine d’années en population adolescente."

"Une part plus importantes de jeunes adultes n’ont pas expérimenté le cannabis alors qu’avant, cette expérimentation avait tendance à avoir lieu à l’adolescence." Stanislas Spilka, responsable scientifique à l'OFDT à franceinfo

"Plus de consommateurs au sud de la Loire"

Par ailleurs, selon cette étude, si l'on fume du cannabis de façon "hétérogène" dans l'Hexagone, il existe toujours "un contraste Nord-Sud avec des régions plus consommatrices au sud de la Loire", quand les départements et régions d’outre-mer d’affichent toujours des niveaux moindres qu’en métropole. C'est en région Occitanie que la diffusion se révèle la plus importante, avec un

niveau d’expérimentation supérieur de 8 points à la moyenne hexagonale, suivie de la Bretagne, de la

Nouvelle-Aquitaine, puis des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, peut-on lire.

Enfin, les jeunes de 18 à 24 ans restent tout de même les premiers consommateurs de cannabis au quotidien. Et, quel que soit l’âge ou la régularité d’usage, les consommateurs restent très majoritairement masculins.