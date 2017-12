Cannabis : saisie historique à Valence

1,6 tonne de ballots remplis de résine de cannabis ainsi que 50 kilos d'herbe ont été saisis par la police judiciaire de Valence (Drome). Montant total de la marchandise : plus de 4 millions d'euros. Le fruit de deux ans d'enquête et une belle prise pour les policiers. Une semaine plus tôt, le 10 décembre, les douaniers ont mis la main sur 1,3 tonne de résine de cannabis à Narbonne (Aude).

La récolte d'automne se termine au Maroc

Les saisies s'ajoutent à la liste impressionnante de ce mois de décembre. Au total, près de 11 tonnes de cannabis ont été interceptées. Elles coïncident avec l'arrivée sur notre territoire de la récolte d'automne au Maroc. Le marché français reste le premier d'Europe avec plus d'un million d'usagers réguliers. Or, la nocivité de la résine de cannabis a doublé en cinq ans.

