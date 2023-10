DIRECT VIDEO - Troubles bipolaires, dépression, anorexie, burn out…: comment mieux prendre en compte la santé mentale ?

La santé mentale des Français et des Françaises est toujours dégradée en 2023 d'après un rapport de Santé publique France. Comment mieux soigner notre santé mentale ? C'est le sujet du Talk du lundi 17 octobre.

Ludovic Pauchant reçoit Christelle Tissot, fondatrice de Musae, média sociétal qui dédramatise et démocratise la santé mentale, Mickaël Worms-Erhminger, chercheur et enseignant en santé publique, producteur du podcast Les Maux Bleus ainsi que Maud Clery, neuro-psychologue à l'hopital Albert Chenevier.

Les jeunes particulièrement touchés

Dans son rapport, l'agence sanitaire souligne que les recours aux soins d'urgence pour troubles de l'humeur, idées et gestes suicidaires ont fortement augmenté depuis 2021. Selon Santé publique France, "la hausse s'est même poursuivie de façon marquée en 2023" chez les jeunes de 18-24 ans. En outre, en septembre 2023, les passages aux urgences pour gestes, idées suicidaires et troubles anxieux ont augmenté chez les moins de 18 ans.

Ce recours notable au service d'urgence de soins psychologiques et psychiatriques ne semble pas s'accompagner d'une véritable prise en charge régulière. Si, toujours d'après Santé publique France, entre mai et septembre 2022, plus de 7 personnes sur 10 (74%) ont déclaré prendre soin de leur santé mentale, les jeunes de 18-24 ans se préoccupent en moyenne moins de leur santé mentale ou de leur bien-être que leurs aînés (64%). Les principaux freins à la consultation d'un psy sont les prix des consultations mais aussi un certain tabou et une peur du jugement de l'entourage des personnes susceptibles d'avoir besoin de ce type d'accompagnement.

