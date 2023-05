Santé : plus des trois quarts des médecins jugent "ne pas être assez nombreux sur leur territoire"

Ce chiffre en forte hausse par rapport à 2019, selon deux études de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees).

Près de 80% des médecins généralistes libéraux jugent aujourd’hui insuffisante l’offre de médecine générale dans leur zone d’exercice, selon deux études de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) publiées jeudi 25 mai et que France Bleu a pu consulter.

Selon cette étude, la baisse de la démographie médicale est fortement ressentie par les médecins généralistes libéraux. L'étude pointe que début 2022, 78% d’entre eux jugeaient "ne pas être assez nombreux sur leur territoire", alors qu’ils étaient 67% en 2019. Cette évolution est principalement liée à l’augmentation marquée de la part des médecins jugeant l’offre très insuffisante, qui est passée de 22% en 2019 à 34 % en 2022, précise la Drees.



La question épineuse des nouveaux patients

En conséquence, toujours selon cette étude, en 2022, deux tiers (65%) des médecins déclaraient "être amenés à refuser de nouveaux patients" comme médecin traitant, un chiffre là aussi en très forte hausse par rapport à 2019, où ils étaient 53% à être amenés à refuser des nouveaux patients. "La part de médecins amenés à suivre moins régulièrement certains de leurs patients est, quant à elle, passée de 40% en 2019 à 44% en 2022", ajoute la Drees.

Ces chiffres sont issus de deux études s’appuyant sur les données de la dernière vague d’enquête du Panel d’observation des pratiques et des conditions d’exercice en médecine générale, menée par internet et par téléphone entre le 5 janvier et le 22 avril 2022. Plus de 1 550 médecins ont été interrogés pour cette vague d’enquête.