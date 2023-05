Déserts médicaux : "On n'aura pas plus de médecins avant dix ans", reconnaît le ministre de la Santé

Invité sur France Inter, François Braun veut réduire les charges administratives des médecins.

"La vérité, c'est qu'on n'aura pas plus de médecins avant dix ans", reconnaît sur France Inter le ministre de la Santé François Braun, mercredi 3 mai, alors que le gouvernement a érigé en priorité la lutte contre les déserts médicaux. Si la France forme davantage de médecins, le ministre de la Santé estime que cela reste "insuffisant, même si nous accélérons d'année en année".

Face à ce constat, François Braun considère qu'il faut "changer la façon de travailler" : "Je ne demande pas aux médecins de travailler plus, mais autrement", soutient le ministre. Pour ce faire, l'exécutif veut en finir avec les "tâches bureaucratiques [jugées] inutiles", évoquant des "certificats médicaux qui ne servent à rien". Il indique qu'il va prochainement envoyer un courrier aux "ministres concernés, à toutes les collectivités locales et territoriales" pour rappeler "les consignes" et ainsi dire ce que prévoit déjà la loi qui "ne changera pas". François Braun dénonce en effet une "dérive sur les certificats" : "On en demande pour n'importe quoi", même quand il n'y a pas d'obligation, déplore le ministre.

Moins de certificats médicaux "absurdes"

Il pointe notamment du doigt le fait que lorsque "votre enfant est malade, vous devez demander un certificat médical pour ne pas payer les jours de crèche, mais beaucoup trop de crèches redemandent un certificat pour dire que l'enfant est guéri pour qu'il puisse revenir à la crèche". Pour le ministre de la Santé, ces demandes sont "totalement absurdes", et il compte y mettre fin. "Ces certificats ne doivent plus être faits, les médecins diront non", martèle-t-il.

Le ministre de la Santé précise qu'il travaille également "avec la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra pour arrêter de demander des certificats sportifs pour tout". S'il juge "logique" qu'on demande un certificat médical aux personnes "qui font de la compétition", François Braun critique le fait qu'un tel certificat soit aussi demandé "lorsqu'on fait du sport plaisir, qu'on a 15 ans et pas de problème de santé. (...)Je crois qu'il faut être raisonnable", affirme-t-il.