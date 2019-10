Santé : des cabines connectées pour effectuer des téléconsultations

Muriel Lazslo est employée d'un groupe de la grande distribution. Alors qu'elle se trouve au travail, elle ne se sent pas bien : elle ressent une douleur et doit voir un médecin. Elle peut donc s'absenter de son poste et descendre d'un étage où se trouve une cabine spécifique pour les téléconsultations. À l’intérieur, un écran, qui affiche le médecin avec lequel Muriel Lazslo a été mise en relation, et des capteurs. Le médecin la guide : en effet, la patiente doit manipuler elle-même les différents appareils comme le brassard pour prendre sa tension ou le stéthoscope. Elle ne payera rien : la consultation sera prise en charge par la mutuelle et la Sécurité sociale.

De vraies consultations à distance

C'est le docteur Franck Baudino qui a imaginé ce système de cabine. Il l’a imaginé alors qu'il était médecin en milieu rural. "Souvent, j'étais confronté à cette problématique d'avoir un patient situé dans une vallée et un autre patient dans une autre vallée, et je ne pouvais pas les prendre en charge. J'ai donc réfléchi à un moyen qui me permettrait de faire de vraies consultations avec mes patients, mais à distance", raconte-t-il.

Le JT

Les autres sujets du JT