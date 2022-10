Reportage Déserts médicaux : renouveler les ordonnances, ausculter les patients, des infirmières en pratique avancée à la rescousse des médecins surchargés

Émilie Martinet entame sa tournée à Paray-Vieille-Poste (Essonne) chez Jacqueline, 90 ans. "On va reprendre ensemble la prise de sang, mais en tout cas le médecin l'a vue, l'a validée et donc il n'y a rien d'anormal", rassure l'infirmière en pratique avancée (IPA) devant la patiente. Son intervention permet aux médecins du secteur de se reporter vers d'autres soins plus complexes, et ainsi de garantir une meilleure couverture du département.

"Tout est stable, donc on ne change rien. Je vais juste vous reprendre les constantes comme d'habitude, mettre tout dans votre dossier médical et puis après on va discuter un peu, explique Émilie Martinet à Jacqueline. Je vais vous faire un retour de ce que j'ai vu avec votre nièce". Cette infirmière en pratique avancée peut lire des résultats d'analyses, renouveler une ordonnance, mais aussi ausculter le cœur et les poumons. Émilie Martinet a fait deux ans d'études en plus de sa formation initiale pour pouvoir suivre des malades chroniques : diabétiques, cardiaques, Alzheimer...

"Une collaboration très enrichissante"

Elle les reçoit à la maison de santé ou elle se rend à leur domicile une fois par mois, ce qui permet de soulager le médecin, Marie-Laure Salviato : "Elle me permet de me recentrer sur mon activité plus médicale. Grâce à elle, j'ai réussi à reprendre une activité en maison de retraite, qui est une activité très lourde. Elle prend en charge une partie des visites en Ehpad. Elle a plus de temps, elle a un regard d'infirmière dont c'est une vrai collaboration très enrichissante."

Après chaque consultation, Émilie Martinet rédige un compte rendu pour le médecin : "Je mets toujours une note dans le dossier médical, c'est en toute transparence. C'est-à-dire que chaque consultation donne un compte rendu de consultation sur lequel est tracé ce que j'ai pu voir, déceler, les problématiques que j'ai pu soulever. Et aussi notifier 'patient stable' puisque c'est quand même mon cœur de métier".

"Je ne peux intervenir que si la personne est stabilisée. Dès qu'il y a quelque chose qui me questionne sur son état de santé, je vais tout de suite en référer au médecin." Émilie Martinet, infirmière en pratique avancée France Info

Si un cas s'aggrave, c'est le médecin qui prend le relais. Ces infirmières en pratique avancée devraient se développer, une expérimentation va même être lancée pour que des patients aient un accès direct à ces IPA pour des pathologies sans gravité.