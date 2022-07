Déserts médicaux : ces jeunes médecins qui choisissent de s'installer dans la Creuse

Maryne Mortier est interne en 7ème année de médecine. Depuis six mois, elle arpente les routes de la Creuse aux côtés du docteur Landos, afin d'effectuer les visites à domicile. Au gré des visites, la jeune interne a également découvert le département, et est tombée amoureuse de la région. "La gentillesse des gens, c'est vraiment agréable. Je trouve qu'ici, il y a le sens de l'accueil. Je ne me suis jamais sentie étrangère, alors que je venais d'arriver", confie-t-elle.

La Creuse, particulièrement touchée par la baisse de la démographie médicale

Aujourd'hui, elle partage son dernier jour avec son maître de stage, Claude Landos, médecin généraliste à La Celle-Dunoise (Creuse) depuis 36 ans. À 69 ans, il aimerait prendre sa retraite depuis deux ans, mais ne trouve pas de remplaçant. L'arrivée d'une nouvelle génération de médecins le réjouit, mais ne le rassure pas totalement. "Est-ce qu'on aura suffisamment de médecins, ce n'est pas sûr", s'inquiète-t-il.

Particulièrement touchée par la baisse de la démographie médicale, la Creuse a lancé en septembre 2020 un plan santé, qui comprend une bourse de fin d'étude, une aide à l'installation, un séjour découverte et une campagne de communication sur internet.