Creuse : la lutte contre les déserts médicaux continue

Pour obtenir un rendez-vous avec le médecin généraliste de ses enfants, cette maman n'a pas eu à attendre contrairement à d'habitude grâce à la mise en place d'un centre médical. "À 11 heures, j'ai appelé directement le médecin qui m'a dit de venir à 11 heures 45", explique-t-elle. Toutefois, tous les problèmes sont loin d'être réglés. "Il y a des urgences qui ne sont ouvertes que de 8 heures du matin à 20 heures le soir. Si on a un problème, on est obligé de se déplacer, c'est quand même une catastrophe", peste une habitante.



Une facilité pour les médecins

Les médecins installés dans cette maison sont locataires et y trouvent certains avantages. "La facilité de communication entre les professionnels de santé, de ne pas être isolé, de pouvoir s'absenter sachant que nos patients sont pris en charge par nos confrères", énumère le docteur Marie Bussy, médecin généraliste à Bourganeuf (Creuse). De plus en plus de dispositifs pourraient être mis en place dans un futur proche afin de lutter contre les déserts médicaux qui fragilisent de nombreuses régions en France.