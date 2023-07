Cher : un bus itinérant pour lutter contre les déserts médicaux

Dans le Cher, un service de bus itinérant a été mis en place pour limiter les déserts médicaux. Un médecin reçoit des patients sur rendez-vous depuis lundi 3 juillet. Il était très attendu à Garigny.

Dans le petit village de Garigny (Cher), 250 habitants, ce camion ne passe pas inaperçu. Le conseil départemental a emprunté un camion des pompiers pour accueillir son cabinet médical itinérant, en attendant le véhicule définitif. Il suffit d’une demi-heure pour l’installer. Voir un médecin en bas de chez soi est un luxe que les habitants de Garigny ne connaissaient plus. “Je cherche un médecin de proximité. Avant, j’avais ma voiture, mais je ne peux plus conduire”, avance Roland Kloyan.

56 généralistes pour 100 000 habitants

Le Cher compte 56 généralistes pour 100 000 habitants, ce qui en fait un désert médical. Pour les consultations itinérantes, il faut cibler un profil d’habitants. “Ce sont surtout des personnes âgées, des personnes en affection longue durée, et surtout pour un suivi des maladies chroniques”, détaille Géraldine Servant, médecin généraliste. Le conseil départemental mise sur l’itinérance pour toucher le plus de monde possible. Les communes qui reçoivent le cabinet sont celles à plus de 20 kilomètres ou 20 minutes d’un praticien.