Déserts médicaux : "Les médecins généralistes vont devoir travailler différemment", déclare le ministre de la Santé

"Les médecins généralistes vont devoir travailler différemment, autrement", affirme vendredi 28octobre sur France Bleu le ministre de la Santé, invité de l'émission "Bonjour Docteur", alors que certains médecins manquent dans plusieurs territoires français. "En général, un médecin généraliste passe environ 20% de son temps à faire du travail administratif, explique le ministre. Pour un médecin hospitalier, on est plus près des 50%." Des chiffres que François Braun voudrait voir baisser : "Ce temps administratif, il n'y a aucun intérêt à ce que ce soit un médecin qui le fasse."

Alors pour aller dans ce sens, il propose d'augmenter le nombre d'assistants médicaux pour enlever aux médecins "de la pénibilité administrative". Le ministre a ensuite parlé d'une deuxième étape - qui a été annoncée par le président de la République lors de son interview sur France 2 - qui est de permettre "aux médecins jeunes retraités - comme nous l'avons fait pendant la crise Covid - de pouvoir continuer à travailler sans payer leur cotisation retraite".

Questionné sur la vaccination, François Braun l'a rappelé : "Il faut se faire vacciner" au contact des personnes fragiles ou à risque. Le ministre "appelle donc les soignants à se faire vacciner contre la grippe et contre la Covid-19". Et le ministre d'ajouter : "L'OMS dit que l'on doit atteindre un taux de 75% de vaccination. On est au-delà pour les médecins mais on est très en-dessous pour les infirmiers, les aides-soignants et tout le personnel de santé."

Les "puff" dans le viseur du ministre

Le ministre de la Santé tient aussi à alerter sur les cigarettes électroniques aromatisées dites "puff". Elle peuvent être "très bien quand on arrête de fumer car c'est bien l'objectif avec ces cigarettes et non de commencer, explique François Braun. Or, malheureusement, ce type de produit amène des jeunes vers le tabagisme." L'Alliance contre le tabac a réclamé de son côté "l'interdiction immédiate" des cigarettes électroniques "puff" qu'elle considère dangereuses. "Ce ne sont pas des produits de santé donc je n'ai pas de levier immédiat pour agir dessus, déclare le ministre, mais dans le cadre de la prévention je m'engage à m'attaquer à ces produits qui amènent nos jeunes vers le tabagisme et vers ces 70 000 morts par an qu'on peut éviter."