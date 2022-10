Crise en pédiatrie : le ministre de la Santé affirme que les enfants ne sont pas "triés" dans les services

Le ministre de la Santé affirme, vendredi 28 octobre sur France Bleu, que les enfants ne sont pas triés dans les services de pédiatrie. "Quand on dit trier, ça veut dire en prendre certains et ne pas en prendre d'autres. Hors, ce n'est pas ce qu'il se passe", affirme François Braun, invité de l'émission "Bonjour Docteur", en réponse aux propos "d'une élue La France insoumise" qui affirmait cela.

"Notre système de santé prend en charge tous les enfants et tous les malades", poursuit le ministre. François Braun insiste sur un point : "Tout ne se résout pas à aller aux urgences." En pleine épidémie de bronchiolite, le ministre rappelle que dans "l'immense majorité" des cas "c'est bénin et ça doit être pris en charge par les médecins de ville, par les médecins généralistes".

"On ne va pas aux urgences pour une bronchiolite", répète François Braun. Le ministre préconise, à la place, de téléphoner "au Samu", "on appelle le 15 et on tombe sur un médecin. Certains Samu ont même mis des pédiatres au téléphone qui donneront les bons conseils".

Plus largement, François Braun revient sur la crise dans le milieu médical. Selon lui, elle "vient d'une politique conduite depuis des dizaines d'années envers la santé et l'hôpital et qui aboutit maintenant à un déséquilibre entre les besoins de santé des concitoyens et ce qu'on est capables de mettre en face". Toujours d'après le ministre de la Santé, "il y a un rééquilibre à trouver. C'est tout mon enjeu. Ce rééquilibre c'est lutter contre tout ce qui entraîne des inégalités d'accès à la santé".