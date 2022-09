Santé : 16 300 Français concernés par des défaillances de pacemakers de la marque Abbott

Ce sont 16 300 porteurs français de pacemakers qui doivent être contactés par leur chirurgien en raison d'une défaillance de certains stimulateurs cardiaques de la marque Abbott, alerte jeudi l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). C'est le fabricant américain qui a prévenu les autorités françaises.

Ces stimulateurs Abbott-St. Jude Medical à double chambre (Assurity et Endurity) comportent un défaut d'étanchéité. Ils ne risquent pas de cesser de fonctionner brutalement, rassure l'Agence de sécurité du médicament, mais les pacemakers défectueux peuvent réduire la stimulation cardiaque, se mettre en mode secours, ou la durée de vie de la batterie peut être raccourcie. Les patients concernés vont être contactés par les établissements de santé qui ont réalisé la pose. Un cardiologue décidera alors s'il faut retirer ce dispositif.

Des pacemakers fabriqués et distribués entre septembre 2019 et avril 2022

En France, une cinquantaine de pacemakers pourraient être concernés par ce défaut de fabrication. Ils ont été fabriqués et distribués entre septembre 2019 et avril 2022 et implantés depuis le 1er septembre 2019. Le fabricant a indiqué à l'ANSM que les dispositifs confirmés comme défaillants l’ont été chez des patients implantés depuis plus de 18 mois.

Les stimulateurs à double chambre de la marque Abbott/St. Jude Medical concernés par cette défaillance sont : pour la Gamme Assurity, certains numéros de série du modèle PM2272, et pour la Gamme Endurity, certains numéros de série du modèle PM2172.

Les patients implantés avant le 1er septembre 2019 avec les modèles Assurity et Endurity de la société Abbott-St. Jude Medical ou porteurs d’un pacemaker d’une autre marque ne sont pas concernés, ajoute l'ANSM.