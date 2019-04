Voici la première image d'un trou noir situé à 50 millions d'années-lumière de la Terre

Une équipe internationale a réussi à capturer une image d'un trou noir, grâce à une dizaine de radiotélescopes et d'observatoires répartis autour du globe.

Un rond sombre au milieu d'un disque flamboyant. Pour la première fois dans l'histoire de l'astronomie, une équipe de scientifiques a révélé mercredi 10 avril la véritable image d'un trou noir. Présenté lors de six conférences de presse à travers le globe, le premier monstre cosmique à s'être laissé capturer a été débusqué au centre de la galaxie M87, à environ 50 millions d'années-lumière de la Terre.

Un trou noir est un objet céleste qui possède une masse extrêmement importante dans un volume très petit. Comme si la terre était comprimée dans un dé à coudre. Ni la matière ni la lumière ne peuvent s'en échapper, quelle que soit la longueur d'onde. Revers de la médaille: ils sont invisibles. Pour contourner ce handicap de taille, les astronomes ont donc cherché à observer le monstre par contraste, sur la matière qui l'entoure.

Voici la première image d'un trou noir jamais présentée. Elle a été réalisée dans le cadre du projet international EHT et dévoilée mercredi 10 avril 2019. (EHT COLLABORATION)

Cette image est le fruit d'une collaboration internationale baptisée Event Horizon Telescope (EHT), qui regroupe une dizaine de radiotélescopes et d'observatoires répartis autour du globe, de l'Europe jusqu'au pôle sud, en passant par le Chili et Hawaï.

Combiner ces instruments comme s'ils étaient les petits fragments d'un miroir géant a permis aux astronomes de disposer, le temps de quelques observations, d'un télescope virtuel de la taille de la Terre, avec lequel "on pourrait lire, depuis New York, un journal ouvert à Paris", explique le chercheur français Frédéric Gueth, astronome du CNRS et directeur adjoint de l'Institut de radioastronomie millimétrique (IRAM), partenaire des recherches.