DIRECT. Des astronomes dévoilent la première image d'un trou noir

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #TROU_NOIR

: Le trou noir ressemble à un beignet





: Mais peut-on vraiment voir un trou noir, alors qu'aucune lumière ne s'en échappe ? "On ne peut pas voir un trou noir, mais ce que l'on voit, c'est son ombre", précise l'astrophysicien Heino Falcke.

: "On dirait un cercle de feu. Il est créé par la force de la gravité, la déformation de l'espace temps, où la lumière tourne autour du trou noir comme un cercle", détaille Heino Falcke.

: "Vous avez sans doute vu de très nombreuses images de trou noirs précédemment, mais il s'agissait toujours de simulations, de modélisations", explique l'astrophysicien Heino Falcke lors de la conférence de presse durant laquelle ont été dévoilées les images.

: Ce trou noir pris en photo est le second que j'évoquais dans ce message, celui qui se trouve au cœur de la galaxie M87.

: Des scientifiques ont dévoilé la toute première image d'un trou noir.

: Les scientifiques ont tenté d'observer deux trous noirs. L'un, Sagittarius A* est blotti au centre de la Voie lactée, à 26 000 années-lumière de la Terre. Sa masse est équivalente à 4,1 millions de fois celle du Soleil. Son rayon équivaut à un dixième de la distance entre la Terre et le Soleil. Le second est l'un des trous noirs connus les plus massifs, 6 milliards de fois plus que notre Soleil et 1 500 fois plus que Sagittarius A*, situé à 50 millions d'années-lumière de la Terre, au coeur de la galaxie M87.

: Mais en avril 2017, des scientifiques du monde entier, réunis sous le projet Event Horizon Telescope (EHT), ont pointé huit télescopes répartis à travers le monde sur deux trous noirs, afin de tenter d'obtenir la première photographie d'un trou noir. Le résultat va être dévoilé dans quelques minutes, lors d'une conférence de presse, que vous pouvez regarder dans ce direct.

: A quoi ressemble un trou noir ? Vous avez sans doute déjà vu des vues d'artiste, ou même des tentatives scientifiques de représenter au mieux ce phénomène complexe et méconnu. Les trous noirs ont été théorisés, modélisés, détectés. Mais rien ne s'en échappe, pas même la lumière, et ils n'ont jamais été observés.