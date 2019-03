VIDEO. L'art du doute, quand les zététiciens s'en prennent au paranormal

"On a tous un cerveau qui est manipulable. Si on ne le sait pas, ceux qui le savent pour nous vont l'utiliser", note Thomas Durand. Le biologiste pratique la zététique, aussi appelée "l'art du doute". Cette discipline vise à étudier de manière rationnelle toutes les croyances de la vie quotidienne, en particulier celles qui découlent du paranormal ou de l'étrange. Pour lui, des affirmations nous sont énoncées régulièrement de façon dogmatique, il faut pouvoir les reconnaître. Il pointe notamment les "pseudo-sciences" qui se parent des attributs de la science pour aboutir à des conclusions mensongères. Via une méthode scientifique, les zététiciens vont se pencher sur des sujets généralement polémiques et controversés pour démentir l'hypothèse établie. De l'existence des extraterrestres aux miracles en passant par le créationnisme, les adeptes de cette discipline décryptent toutes ces manifestations qui nous laissent dubitatifs.

Se méfier des apparences

Pour les zététiciens il faut prendre conscience des limites de notre perception. "En tant qu'être humain, je peux me tromper parce que mes sens me trompent toute la journée", explique Vled Tapas. En se fondant sur l'art du doute, les zététiciens adoptent des analyses et des outils critiques pour expliquer tous les phénomènes qui n'ont pas été avérés par un "consensus scientifique"."Il n'y a pas plus manipulable que celui qui pense que personne ne peut le manipuler", conclut Thomas Durand.