Nobel de physique : Gérard Mourou et Donna Strickland ont "transformé le laser en couteau suisse"

Selon Denis Delbecq, journaliste à "Sciences et Avenir", les techniques développées par le Nobel de physique sont utilisées dans la vie de tous les jours comme les CD et DVD.

Le Français Gérard Mourou et la Canadienne Donna Strickland, Nobel de physique, ont créé une technique "pour fabriquer des faisceaux lasers extrêmement puissants, presque des tsunamis de lumière", a expliqué sur franceinfo mardi 2 octobre, Denis Delbecq, journaliste à Sciences et Avenir, physicien de formation. Et les applications sont multiples. "On peut dire qu’ils ont transformé le laser en outil, en couteau suisse, qui permet de faire toutes sortes de choses en sciences, en biologie, en physique, en chimie, et puis en technologie. Ce sont les lasers qu'on retrouve pour transmettre les données d’internet, le téléphone, dans les lecteurs de CD et DVD", a-t-il poursuivi.

franceinfo : Comment traduire le sens et la portée des travaux de Gérard Mourou et Donna Strickland ?

Denis Delbecq : Gérard Mourou et Donna Strickland, qui était son étudiante à l’époque, en 1985, ont créé une technique pour fabriquer des faisceaux lasers extrêmement puissants, presque des tsunamis de lumière. Le principe, c’est d’arriver à avoir des énergies considérables et cela a beaucoup d’applications en physique mais aussi de retombées grand public. Par exemple, les appareils que les chirurgiens utilisent aujourd’hui pour opérer les yeux, la cataracte en particulier, sont inspirés de ces techniques développées dans les années 80.

Des applications il y en a tous les jours. Gérard Mourou est encore en train d’en inventer de nouvelles. On peut dire qu’ils ont transformé le laser en outil, en couteau suisse, qui permet de faire toutes sortes de choses en sciences, en biologie, en physique, en chimie, et puis en technologie. Ce sont les lasers qu’on retrouve pour transmettre les données d’internet, le téléphone, dans les lecteurs de CD et DVD etc.

Cela pourrait servir à nettoyer l’espace dans l’avenir ?

L’idée, c’est d’avoir des lasers à la fois extrêmement puissants mais surtout qui consomme très peu d’énergie, parce que l’énergie est très chère dans l’espace. L’idée, c’est d’envoyer un appareil qui ensuite pourrait détruire au laser les milliards de petits morceaux qui traînent depuis 60 années d’explorations spatiales, il s'agit de tous les débris en orbite autour de la terre. Il y a d’autres applications qui permettraient de transmuter des déchets nucléaires pour réduire le volume de déchets dangereux et d’une certaine manière à mieux stocker ces déchets à très long terme.

L'Américain, Arthur Ashkin, a été également récompensé à 96 ans. Est-ce le plus vieux lauréat ?



Le Nobel a été divisé en deux moitiés : Gérard Mourou et Donna Strickland se partagent une moitié et Arthur Ashkin reçoit l’autre moitié. A 96 ans, c’est le plus vieux lauréat d’un prix Nobel. Il aura attendu toutes ces années. Les travaux pour lesquels il est récompensé date de 1987. C’est aussi un opticien et qui a inventé encore un nouvel outil avec le laser. Il a eu une idée extraordinaire, c’était d’utiliser un faisceau laser pour faire léviter des objets vivants, des bactéries. Il isole une petite bactérie toute seule, la dépose sur un faisceau comme une balle de ping-pong sur un jet d’eau pour la filmer, voir comment elle se divise. Cela a donné lieu à beaucoup de techniques depuis, qui permettent d’étudier des protéines, des virus, des morceaux d'ADN et de voir des réactions chimiques en direct sur un brin d’ADN. Ce sont des travaux plus fondamentaux que ceux de Gérard Mourou et Donna Strickland, mais qui sont tout aussi extraordinaires.