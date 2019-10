Le Nobel de médecine 2019 attribué à des travaux sur l'oxygène

Le prix Nobel de médecine a été attribué le 7 octobre 2019 aux Américains William Kaelin et Gregg Semenza et au Britannique Peter Ratcliffe pour leurs recherches sur l'adaptation des cellules à l'apport variable d'oxygène. Ces travaux ouvrent des perspectives pour le traitement du cancer et de l'anémie.

BREAKING NEWS:

The 2019 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe and Gregg L. Semenza “for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability.” pic.twitter.com/6m2LJclOoL