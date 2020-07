L'Univers s'affiche en 3D dans la plus grande carte jamais réalisée

Elle a été conçue par des scientifiques du monde entier, à partir de l'analyse de plus de quatre millions de galaxies et de quasars.

De quoi avoir des étoiles plein les yeux. Des astrophysiciens du monde entier ont publié lundi 20 juillet la plus grande carte en 3D de l'Univers jamais réalisée. Elle a été conçue à partir de l'analyse de plus de quatre millions de galaxies et de quasars, objets ultralumineux émettant une énergie colossale.

Cette carte est le fruit d'une collaboration de plus de vingt ans entre des centaines de scientifiques issus d'une trentaine d'institutions différentes de par le monde. Elle a été dressée à partir des données du Sloan Digital Sky Survey (SDSS), un programme de relevé des objets célestes utilisant un télescope situé au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. "Ce travail nous offre tout simplement l'histoire de l'expansion de l'univers la plus complète à ce jour", a souligné un des chercheurs, Will Percival, de l'Université de Waterloo.

Grâce aux nombreux travaux théoriques menés au fil du temps sur le Big Bang, ainsi qu'à l'observation du fond diffus cosmologique (un faible rayonnement lumineux laissé par le Big Bang), les premiers instants de l'Univers sont relativement bien connus des chercheurs.

Les études réalisées sur les galaxies et les mesures de distance avaient également donné une bonne compréhension de l'expansion de l'Univers qui s'est produite au cours de ces derniers milliards d'années. "Il restait toutefois un manque de données entre le début de l'univers et la période actuelle", a expliqué Kyle Dawson, de l'Université de l'Utah et l'un des meneurs du projet.