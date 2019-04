"Cette nouvelle espèce humaine est assez convaincante" : un paléoanthropologue décrypte la découverte d'Homo luzonensis aux Philippines

Auteur de nombreux travaux sur l’évolution des Néandertaliens, Jean-Jacques Hublin explique à franceinfo que la question qui se pose sur Homo luzonensis n'est pas "est-ce bien une nouvelle espèce ?" mais plutôt "d'où vient cette nouvelle espèce ?".

Une "découverte remarquable", aussi bien pour les scientifiques que pour l'humanité. Des chercheurs ont annoncé, mercredi 10 avril, avoir mis au jour une nouvelle espèce humaine aux caractères morphologiques singuliers, qui vivait sur l'île de Luçon, aux Philippines, il y a plus de 50 000 ans. Plusieurs questions surgissent après cette découverte qui sous-entend un élargissement de la famille Homo. Pour tenter d'y répondre, franceinfo a interrogé Jean-Jacques Hublin, paléoanthropologue, auteur de nombreux travaux sur l’évolution des Néandertaliens et sur les origines africaines des hommes modernes.

Franceinfo : C'est l'analyse de 13 restes fossiles qui a conduit ces scientifiques à considérer qu'il s'agissait d'une nouvelle espèce, nommée Homo luzonensis en référence à l'île de Luçon. Mais selon vous, peut-on réellement parler de nouvelle espèce humaine dans ce cas précis ?

Jean-Jacques Hublin : Oui. Au vu des éléments publiés, cette nouvelle espèce est assez convaincante. D'autant plus que cette découverte s'inscrit dans un contexte général de recherche sur la diversité des hominines [le groupe auquel appartient le genre humain]. On se rend compte, depuis une quinzaine d'années, que les formes cousines de nos ancêtres sont beaucoup plus nombreuses que ce que l'on croyait. Cela s'explique notamment par les fouilles de plus en plus nombreuses en Asie. On y trouve énormément de choses nouvelles, alors qu'auparavant on s'intéressait davantage à l'Afrique ou à l'Europe. Dans cette partie du monde, on se rend compte que l'évolution humaine est plus complexe que ce que l'on croyait.

On s'éloigne donc d'une vision linéaire de notre espèce, de cette fameuse image d'Epinal, qu'on voit sur les affiches ou les tee-shirts, avec un singe courbé qui avance, se redresse et s'humanise jusqu'à Homo sapiens. Aujourd'hui, la représentation la plus fidèle serait plutôt un buisson extrêmement touffu, avec plusieurs espèces qui existent à la même époque sur Terre et parfois dans les mêmes régions. Toutes les autres espèces ont disparu, nous sommes les seuls survivants de cette grande diversité. Ainsi, la question qui se pose sur Homo luzonensis n'est pas "est-ce bien une nouvelle espèce ?" mais plutôt "d'où vient cette nouvelle espèce ?".

Quels sont les critères qui permettent de parler de nouvelle espèce ?

On a trouvé des os de pieds de cet individu, des phalanges de main, des fragments de fémur... On est obligés de se rabattre sur les caractères morphologiques retrouvés dans ces restes fossiles. J'espère que ce gisement va livrer d’autres restes à l'avenir, pour constituer un squelette composite mais complet de cette espèce. C'est ce qui s'est passé avec Homo floresiensis [ou homme de Florès, car découvert en 2003 sur cette île indonésienne]. L'objectif est de se faire une idée plus précise du portrait de cette créature bizarre. Car elle est très loin de l'anatomie des hommes actuels et des autres espèces que l'on connaît.

Cette découverte peut-elle s'inscrire dans le même type de schéma que celle de l'homme de Florès, une autre espèce du genre Homo ?

C'est une hypothèse. Chez Homo floresiensis, des caractères primitifs ont réapparu car il vivait de manière très isolée. Le même scénario peut s'être produit avec Homo luzonensis, bien que les deux espèces ne partagent pas les mêmes caractéristiques primitives. Car Homo luzonensis possède aussi des caractéristiques assez modernes. Par exemple, la morphologie de certaines dents : ses molaires ressemblent à celle que nous avons. C'est une sorte d'hybridation.

Mais la combinaison de caractéristiques primitives et modernes chez un être humain permet de formuler une autre hypothèse : Homo luzonensis serait un descendant des Australopithèques [disparus il y a deux millions d'années, et qui vivaient en Afrique]. Dans ce cas, ce ne serait pas une nouvelle espèce, mais on n'a pas encore les éléments pour le savoir.

Homo luzonensis vivait sur une île et "était probablement petit", selon les scientifiques à l'origine de sa découverte. C'était également le cas de l'homme de Florès, surnommé le "Hobbit". En quoi le fait de vivre sur une île peut modifier l’espèce ? Voire en créer une nouvelle ?

Le nanisme est un type d’évolution qu’on trouve chez d’autres mammifères insulaires. Par exemple on trouve des éléphants nains dans de nombreuses îles pendant le Quaternaire. Mais aussi des rats géants. C'est une évolution qui s’explique de deux façons : une faune appauvrie et peu de prédateurs. Les grosses bêtes n’ont plus besoin d’être si grosses que ça. Pour nourrir un éléphant, il faut beaucoup de calories donc ils ont tendance à devenir de plus en plus petits. Des choses bizarres se sont produites sur les îles à cause de la limitation du territoire. On pense que les hominines ont pu être affectés par ce phénomène.

"Si, dans le futur, des collègues montrent que l'on s'est trompés et que ces restes correspondent à une espèce que l'on connaissait déjà, tant pis, ce n'est pas grave, on oubliera", a déclaré le Français Florent Détroit, paléoanthropologue au musée de l'Homme. Peut-on réellement oublier cette découverte ou révolutionne-t-elle nos connaissances des origines de l'être humain ?

Je pense qu'il n'a pas voulu dire qu'on va oublier cette découverte, mais qu'on pourrait revisiter son interprétation. La science n’est pas gravée dans le marbre, c’est une reconstruction permanente de ce que l’on sait. Au fil de nos découvertes, on précise la forme de l'arbre généalogique des hominines. Parfois on réalise que les branches doivent être groupées, d'autres fois on change la date d’apparition d’une espèce. Mais on ne coupe pas l'arbre tous les mois pour l'imaginer à nouveau.