Covid-19 : opération de dépistage massive en Île-de-France suite à un cas positif au variant sud-africain

Les variants au Covid-19 inquiètent les autorités de santé. Après la détection d’un cas positif au variant sud-africain dans le Val-de-Marne, une opération de dépistage massive a été organisée dans plusieurs villes du département, à Maisons-Alfort ou à Bonneuil-sur-Marne, mais aussi à Colombes (Hauts-de-Seine), ou à Fleury-Mérogis (Essonne). Le porteur initial, un voyageur qui revenait du Mozambique, est aujourd’hui hospitalisé. Certains de ses cas contacts ont été testés positifs au Covid-19, dont des enfants.

Plus contagieux, mais pas résistant aux vaccins

Malgré le froid et la neige, nombreux sont ceux à être venus se faire tester au gymnase de Colombes, ou à Bonneuil-sur-Marne. "Il n’y a pas besoin de paniquer, mais il faut se faire dépister pour se protéger, protéger ses proches et surtout casser cette chaîne de contamination", estime Denis Öztorun, premier adjoint au maire de Bonneuil-sur-Marne. Selon le virologue Jean-François Saluzzo, ce variant, plus contagieux, ne résiste pas, a priori, aux vaccins conçus pour lutter contre le Covid-19.