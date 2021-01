Covid-19 : les Français sont-ils favorables à un troisième confinement ?

Les Français sont-ils prêts à se reconfiner ? "Si ça nous permet de revivre normalement plus vite, avec plaisir pour un confinement rapide", confie une femme au micro de France 2. En revanche, d'autres expriment leur ras-le-bol. "Ce jeu de confinement, déconfiner, confiner, déconfiner... On l'a fait deux fois, stop", fustige un jeune homme.

52% de Français favorables au confinement

Selon des enquêtes d'opinion, 52 à 62% des Français se disent favorables à un nouveau confinement. Mais si certains veulent un reconfinement strict comme en mars, beaucoup réclament plus de souplesse. "Il faut reconfiner intelligemment, secteur par secteur, peut-être. Un confinement total, complet comme le premier, je crois que ça ne serait pas très bon", glisse une femme rencontrée par France Télévisions. Pour d'autres, il n'est plus question de se renfermer chez soi. Les mécontents se font de plus en plus nombreux : si en mars 2020, 93% des Français étaient favorables au confinement, ils sont seulement 52% aujourd'hui. Selon Bernard Sananes, président de l'institut d'études Elabe, les tergiversations du gouvernement sont pour beaucoup dans cette évolution.