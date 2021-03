Covid-19 : les autotests arrivent, mais dans quelles conditions ?

Les autotests seront disponibles dans la semaine du lundi 15 mars en pharmacie et au supermarché, a indiqué le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, ce dimanche. "La Haute Autorité de Santé n'a pas encore rendu son avis", indique toutefois Damien Mascret, médecin et journaliste pour France Télévisions, présent sur le plateau du 19/20, et doit se réunir "la semaine prochaine". La décision du collège aura "des conséquences importantes", explique le journaliste, puisqu'il devrait décider des modalités de distribution, et par exemple "proposer qu'ils soient remboursés".

Moins fiables que les tests PCR

Les autotests sont-ils fiables ? Ils sont "moins fiables que le test de référence (…) PCR", et "probablement moins fiables que les tests antigéniques", informe Damien Mascret. Là encore, la Haute Autorité de Santé doit se prononcer. "Test par test, [elle] va nous dire lesquels sont validés (...) et il pourrait très bien y avoir des conditions là-aussi, précise le médecin. Par exemple, la Haute Autorité de Santé pourrait très bien estimer que ces tests ne sont fiables que pour les personnes qui ont des symptômes."