Covid-19 : le vaccin d’AstraZeneca autorisé par l’Agence européenne du médicament

L’Agence européenne des médicaments vient d’annoncer, vendredi 29 janvier, que le vaccin contre le Covid-19 du laboratoire AstraZeneca pouvait désormais être commercialisé en Europe pour vacciner les plus de 18 ans. C’est le troisième vaccin à être autorisé sur le marché européen. Mais il n’est pas aussi efficace que les autres. "Si on prend l’efficacité globale, on est à 59,5%, donc on voit que c’est moins que les 90/95% auxquels on est maintenant habitué", note Damien Mascret, médecin et journaliste, sur le plateau du 19/20 de France 3.

Des doutes sur les plus de 65 ans

En effet, dans l’étude réalisée sur ce vaccin, on constate que deux infections au Covid-19 ont été contractées chez des personnes âgées vaccinées, sur six cas positifs dans le groupe des non-vaccinés. "Certes, il y a des données immunologiques qui sont rassurantes, mais on va voir ce que va décider le ministère de la Santé, s'il l’autorise au-delà de 65 ans", prévient l’intervenant. En Allemagne, le ministère de la Santé a d'ores et déjà annoncé qu'il ne serait pas disponible pour cette frange de la population.