Covid-19 : dans les écoles, les classes fermées dès le premier cas positif

​S. Ricottier, J. Lonchampt, M.-P. Cassignard, B. Six, W. Kamli, S. Guibout, M. Mouamma, A. D’Abrigeon

Jusqu'alors, trois cas positifs devaient être recensés pour entraîner la fermeture d'une classe. Désormais, dans les 19 départements soumis à des restrictions renforcées, il n'en faudra plus qu'un seul. C'est ce qu'a annoncé Jean-Michel Blanquer, vendredi 26 mars. Du côté de Sevran (Seine-Saint-Denis), une quinzaine de membres du personnel sont tombés malades ces derniers jours selon la FCPE. Les classes ont ainsi dû être réorganisées. Certains parents d’élèves, inquiets pour la santé de leurs enfants, réclament la fermeture de l’école, au moins de manière temporaire.

Plus de 3 200 classes fermées

Une décision que refuse de prendre le gouvernement, malgré la flambée du taux d’incidence chez les plus 0-19 ans, qui s’élève à 299 pour 100 000 habitants et vient de dépasser le pic de la deuxième vague. "Il y a une très forte transmission dans les écoles, surtout si la cantine n’est pas bien sécurisée, si les écoles sont mal ventilées", alerte le professeur Antoine Flahault, épidémiologiste et directeur de l’Institut de Santé globale de Genève (Suisse). Du côté de Lille (Nord), les parents d’élèves d’une école recensant peu de cas positifs s’opposent à une telle décision. Dans un collège parisien, le principal plaide pour une alternance des élèves présents, comme au lycée. 3 256 classes sont actuellement fermées en France.

Parmi nos sources :

Covid Explorer : https://covidtracker.fr/covidexplorer/

Santé Publique France – Geodes : https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=home

Ministère de l’Éducation nationale

FCPE Ecole Marie-Curie de Sevran

Pr Antoine FLAHAULT, épidémiologiste, directeur de l’institut de santé globale de Genève (Suisse)



Liste non exhaustive.