Côtes-d'Armor : une collecte de sang organisée... au musée des Beaux-Arts de Dijon

Une collecte de sang a été organisée dans les salons du musée des Beaux-Arts de Dijon (Côtes-d'Armor), vendredi 19 mars. L'idée a séduit de nombreuses personnes : les 100 créneaux de rendez-vous ont trouvé preneur en seulement deux jours. "Plutôt que d'aller au centre de dons ou au CHU, où l'ambiance est sympa mais très médicalisée, là, on peut enfin retourner au musée", témoigne une donneuse, "motivée" par cette initiative.

"Joindre l'utile à l'agréable"

Parfois, on assiste à un étrange spectacle où les tableaux semblent dialoguer avec la scène qui se passe devant eux. D'ailleurs, le musée n'est pas qu'un décor : quatre médiatrices distillent des indications sur les œuvres et sur les salles aux donneurs qui souhaitent aller un peu plus loin. "J'avais qu'une envie, c'était de revenir au musée. Ça faisait à peu près deux mois que je ne m'étais pas faite prélever de sang, donc, quand j'ai vu que c'était au musée des Beaux-Arts, je me suis dit qu'il fallait joindre l'utile à l'agréable", confie une autre donneuse.