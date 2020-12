Coronavirus : un calendrier de vaccination déjà établi en France

C’est un véritable motif d’espoir pour les Français. La campagne de vaccination contre le coronavirus a été lancée dimanche 27 décembre. Comme le rappelle le journaliste de France Télévisions Hugo Puffeney sur le plateau du 19/20, la première phase concerne "les personnes âgées en Ehpad et les professionnels à la santé fragile travaillant dans ces établissements. Un million de personnes auront ainsi la possibilité d’être vaccinées." Elle devrait se terminer à la fin du mois de février.



La phase deux dès le mois de mars

La deuxième phase de vaccination pourrait démarrer dès le mois de mars. Selon Hugo Puffeney, les personnes qui auraient alors accès au vaccin seraient "les plus de 75 ans, les plus de 65 ans atteints de pathologies et les soignants âgés de plus de 50 ans. Cela représente à peu près 14 millions de personnes." Quand ce médicament sera-t-il disponible pour la globalité de la population française ? "La date n’est pas connue. Ce ne sera certainement pas avant le printemps 2021", estime le journaliste.