Coronavirus : que va annoncer Jean Castex jeudi 7 janvier ?

Jeudi 7 janvier, le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé, Olivier Véran, tiendront une conférence de presse à 18 heures. Que vont-ils annoncer ? "Une certitude, les remontées mécaniques ne rouvriront pas dans l'immédiat, idem pour les bars et restaurants. Il y avait une date de reprise prévue le 20 janvier, elle ne devrait pas être possible, dira le Premier ministre", rapporte le journaliste Jean-Baptiste Marteau en direct devant le ministère de la Santé pour le 12/13 de France 3.

Des annonces pour la culture ?

Il pourrait y avoir des annonces concernant le monde de la culture : "Le gouvernement a évoqué hier une réouverture progressive, à commencer par les musées". Les premiers effets de Noël commencent également à se faire sentir. "Il faudra encore patienter au moins sept jours pour voir ceux du Nouvel An. En fin de semaine prochaine, d'autres restrictions pourraient intervenir alors que d'autres pays européens ont déjà mis en place un troisième confinement", explique le journaliste depuis l'avenue de Ségur à Paris.

