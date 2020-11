Coronavirus : des tests antigéniques à l’aéroport de Roissy

Se faire dépister à l’aéroport, une nouvelle organisation plus pratique pour ces passagers de Roissy (Val-d'Oise). "Moi, je suis ravie de partir avec les résultats et de ne pas avoir à attendre entre 24 et 48 heures. Je peux vraiment voir ma famille tout de suite, il y a un côté libérateur", confie une jeune femme. Les tests effectués au départ, mais également à l’arrivée et les résultats tombent au bout de 20 minutes. Les dépistages qui se multiplient dans les aéroports. "C’est juste le quatrième test que je fais pour le voyage, donc c’est un peu absurde", juge un voyageur.

L’épidémie ralentit

Les cas positifs sont ensuite signalés à l’Assurance maladie, puis tracés, pour remonter la chaîne de contamination. En France, qui connaît une deuxième vague de l’épidémie, la situation sanitaire s’améliore légèrement. "Nous constatons que l’évolution du nombre de nouvelles contaminations s’est ralenti depuis une semaine. Si l’on résonne en moyenne sur sept jours, nous observons une baisse de l’ordre de 16 %", a expliqué le Premier ministre Jean Castex jeudi 12 novembre au soir.

Le JT

