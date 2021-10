Santé : la contraception gratuite jusqu'à 25 ans pour les femmes

Pilules et stérilets étaient déjà gratuits pour les mineures. Ils le sont désormais pour les femmes jusqu'à 25 ans. L'Assemblée nationale a voté à l'unanimité l'extension de la prise en charge à 100%. Une manière de répondre au recul de la contraception à cause de son coût trop élevé notamment, d'après le ministre de la Santé Olivier Véran.

Trois millions de femmes concernées

Dès le 1er janvier, cette gratuité intégrera le bilan biologique, la contraception hormonale, la consultation de prescriptions. Le planning familial veut aller plus loin. Sarah Durocher, sa coprésidente, souhaite "le remboursement total de l'ensemble des moyens de contraception et une campagne nationale sur les moyens de contraception plus inclusive, qui s'adresserait aux femmes et aux hommes". Cette mesure concernera trois millions de jeunes femmes environ et coûtera 21 millions d'euros par an à la Sécurité.