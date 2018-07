Dr Kpote : \"Informer les filles pour qu\'elles puissent dire non lors d\'une relation\"

"Je travaille sur l’identité, sur la construction, sur l’orientation sexuelle, sur la relation à l’autre, sur le consentement, sur les IST et la contraception" assène méthodiquement le Dr Kpote. Animateur de prévention sur la sexualité et les conduites addictives, il officie depuis plusieurs années dans les lycées et centres d’apprentissage de la région parisienne. Tous les mois, il relate ses expériences dans le mensuel Causette. Des chroniques qu’il a compilées dans le livre Génération Q, sorti en mai aux éditions La ville brûle. Pour allodocteurs.fr, il est venu raconter son expérience.

Génération Q, La ville brûle, 184 pages, 15€.