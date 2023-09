Compétences élargies pour les pharmaciens : "Cela va permettre un accès immédiat au soin", salue le syndicat UNPF

Éric Myon, secrétaire général de l'Union nationale des pharmacies de France, se réjouit de cet élargissement de compétences qui va permettre, selon lui, "de libérer du temps médical".

Les pharmaciens pourront désormais prescrire des antibiotiques aux patients atteints d'infections urinaires ou d'angines, à condition qu'un test pour confirmer l'origine bactérienne de la maladie soit réalisé. "C'est une excellente nouvelle pour les patients", se réjouit Éric Myon, secrétaire général de l'UNPF, l'Union nationale des pharmacies de France, invité vendredi 1er septembre sur France Inter.

>> Prescriptions d'antibiotiques par les pharmaciens : le syndicat MG France dénonce "des mesures cache-misère"

"Ce sera l'occasion d'aider les Français à avoir un accès au soin efficace", poursuit-il, saluant la possibilité d'avoir une "une prise en charge immédiate" tout en évitant "le mésusage des antibiotiques", qui ne seront prescrits qu'en cas d'infection bactérienne.

"L'an dernier, on a eu 600 000 prescriptions contre les cystites aux urgences." Éric Myon, secrétaire général de l'UNP à France Inter

"Si on peut éviter cela, libérer du temps médical et permettre un accès immédiat au soin pour les patients, c'est une très bonne nouvelle pour tous", précise Éric Myon. "Normalement, ce sera pris en charge" par l'Assurance maladie, suppose le secrétaire général de l'UNPF.

"On pense que c'est notre rôle"

Ces derniers mois, les compétences des pharmaciens se sont élargies, avec la possibilité depuis août de prescrire et administrer certains vaccins, comme la grippe ou certains rappels de vaccins obligatoires. "Réussir à former nos équipes, à mettre au niveau les compétences, organiser les locaux, accueillir les patients, gérer l'ensemble des vaccinations, des prises en charge immédiates, c'est complexe mais on pense que c'est notre rôle, la pharmacie l'a démontré pendant la crise Covid", estime Éric Myon. "On sera présent, on a toujours répondu présent", assure-t-il, rappelant au passage "qu'il y aura besoin de reparler de rémunération" dans le cadre de prochaines négociations syndicales.