Consommation : la justice va trancher sur la vente de cannabidiol

La décision est attendue par tout un secteur. Mercredi 23 juin, la Cour de cassation doit décider s’il est légal ou non de commercialiser en France des produits à base de cannabidiol. Aussi appelée CBD, c’est une molécule du cannabis mais sans les effets psychotropes, et aux vertus apaisantes. Elle se vend sous forme d’infusion, d’huile essentielle ou même de miel.

Des produits prisés par des seniors

La vente de produits à base de cannabidiol se développe de plus en plus en France. Parmi les personnes qui choisissent de s’en procurer, il y aurait de nombreux seniors. C’est le cas de Nathalie Friedlander. Commerçante de 63 ans, elle a été victime d’un accident de ski il y a deux ans. Depuis, elle prend deux gouttes de CBD avec son café chaque jour. "Ce n’est pas du tout une sensation d’avoir pris de la drogue. On ne plane pas du tout. On est juste un peu apaisée, vraiment. C’est une sensation de décrocher d’un stress", témoigne-t-elle.