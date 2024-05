Cancers pédiatriques : "On est en train d'empoisonner notre population", affirme le vice-président de Médecins du monde

Le médecin Jean-François Corty a coréalisé "Contrepoisons, un combat citoyen", qui met en avant le combat des familles de 25 enfants qui ont eu des cancers en cinq ans dans une même zone géographique.

À Sainte-Pazanne (Loire-Atlantique), une commune de moins de 7 000 habitants, 25 cancers pédiatriques ont été recensés entre 2015 et 2020. Il s'agit d'un cluster, un "nombre anormal de cas sur un territoire donné", explique Jean-François Corty, vice-président de Médecins du monde, auteur de Contrepoisons, un combat citoyen, invité du 11/13 info, jeudi 9 mai. Il a coréalisé un documentaire pour retracer combat des familles qui essaient de comprendre pourquoi certains enfants tombent malades. "90% de ces cancers sont probablement liés à des toxiques environnementaux", ajoute-t-il.

Les enjeux de santé publique opposés à l'économie

"De notre point de vue, il y a des insuffisances en matière de santé publique en France sur cette question. On n'a pas les outils épidémiologiques pour être en veille", estime Jean-François Corty. Pourtant, le médecin assure qu'il est possible de le faire. "Il y a une tension entre des enjeux de santé publique et des enjeux probablement économiques, parce que ça vient percuter le phytosanitaire, tout ce qui relève de l'agriculture intensive", développe le vice-président de Médecins du monde. "On est en train d'empoisonner, notamment au travers de différentes molécules, pesticides ou autre, notre population", conclut Jean-François Corty.